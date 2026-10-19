V některých francouzských městech včetně Paříže platí po násilnostech noční zákazy vycházení
Po víkendových nepokojích a násilnostech v některých francouzských městech vyhlásily v pondělí s místní úřady někde noční zákazy vycházení. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že požádal prefekty, aby zákazy vycházení zavedli. Dodal, že půjde o opatření lokální a částečná. Podle místních médií platí omezení v několika městech s různými pravidly, někde se vztahují jen na nezletilé. Zákaz demonstrací a také vycházení platí též pro některé části centra Paříže.
Některá francouzská média s odvoláním na kancelář premiéra informovala, že prefekt departementu Nord se souhlasem starostů všech dotčených měst zavedl pro příští dva dny noční zákaz vycházení v některých čtvrtích Lille, Wattignies, Douai a Denain. Zákaz platí od pondělních 20:00 do úterních 6:00.
Na severu země se noční zákazy vycházení vztahují pouze na nezletilé, a to v konkrétních částech několika obcí, včetně Lille. Podobné opatření, rovněž omezené na nezletilé, oznámil také starosta Nice Éric Ciotti. Zákaz vycházení v centru města byl vyhlášen také v Lyonu.
Lecornu po jednání krizového štábu řekl, že je odhodlán všemi dostupnými prostředky obnovit pořádek, ve hře je podle něj i vyhlášení výjimečného stavu. Francouzská vláda čelí kritice za to, že policie podle opozičních politiků protesty nezvládla, což vládní politici částečně přiznávají.
Lecornu z organizování násilností obvinil extrémní levici, která se podle něj může pokusit o narušení prezidentských voleb plánovaných na jaro. Prezident Emmanuel Macron v pondělí ráno odmítl demisi ministra vnitra Laurenta Nuňeze, uznal ale selhání úřadů.