Transparency International: Evropská komise nám potvrdila Babišův střet zájmů
Evropská komise napsala protikorupční organizaci Transparency International v reakci na její květnový podnět, že český premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a jím přijatá opatření ho dostatečně neřeší. Obsah dopisu od ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri) organizace zveřejnila v tiskové zprávě.
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což TI ale nepovažuje za dostatečné řešení a obrátila se kvůli tomu na unijní instituce. EK v září kvůli potenciálnímu Babišovu střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
"Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla (Evropská) komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení," citovala TI vyjádření šéfky DG Agri Elisabeth Wernerové v dopise, který v září od ní obdržela.
Podle šéfa TI Davida Kotory tak dala EK organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů. Premiér už dříve ale uvedl, že tak učinil.
DG Agri podle protikorupční organizace v dopise také upozornila, že EK přijme veškerá nezbytná opatření s cílem chránit finanční zájmy unie "včetně případného přerušení běhu lhůt pro provedení plateb, pozastavení plateb nebo uplatnění finančních oprav". Hodlá rovněž dál sledovat, zda jsou současné systémy řízení a kontroly v ČR nastaveny a fungují tak, aby provádění společné zemědělské politiky v Česku neovlivnil žádný střet zájmů.
TI svůj podnět kvůli možnému Babišovu střetu zájmů adresovala vedle DG Agri i Generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG Just), Generálnímu ředitelství pro rozpočet (DG Budget), Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropskému účetnímu dvoru (ECA).
Minulý měsíc EK kvůli nedostatečnému řešení možného střetu zájmů na šest měsíců přerušila lhůtu pro proplacení 3,18 milionu eur, tedy zhruba 77 milionů korun, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. V dopise určeném českým úřadům současně poukázala i na to, že potenciálními příjemci fondu RSVP Trust jsou Babišovi potomci a že premiér má podle EK k dispozici informace o jeho portfoliu. Babiš trvá na tom, že fond nevlastní.
Babišův Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Babiš už dříve uvedl, že Agrofert nevlastní a postoj EK k jeho možnému střetu zájmů ho nezajímá. Podle české opozice premiér v otázce střetu zájmů obelhal prezidenta i občany.