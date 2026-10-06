Švédsko poslalo své systémy Patriot na ochranu polského logistického centra u Řešova
Švédsko rozmístí od prosince na jihovýchodě Polska systémy vzdušné obrany Patriot, aby chránilo logistické centrum NATO zajišťující dodávky zbraní na Ukrajinu. Oznámil to dnes na tiskové konferenci švédský premiér Ulf Kristersson. Švédové u polského města Řešov (Rzeszów) nahradí Nizozemce, kteří ochranu logistického centra začali zajišťovat loni v prosinci, napsal zpravodajský server Sweden Herald.
"Úkolem kontingentu vybaveného letouny Gripen a systémy Patriot bude chránit logistické centrum NATO v Polsku, a zajistit tak, aby se klíčové vybavení dostalo na Ukrajinu," řekl dnes také Kristersson podle zpravodajského serveru Wiadomości. Švédsko pošle k ochraně centra také více než stovku vojenského personálu.
Švédský ministr obrany Pal Jonson dnes ujistil, že vyslání systémů Patriot do Polska nebude mít negativní dopad na obranyschopnost severské země.
Ochranu logistického centra na letecké základně Jasionka u města Řešov zajišťují střídavě země NATO. Od loňského prosince ji měla na starost nizozemská mise se dvěma systémy vzdušné obrany Patriot. Před Nizozemskem vyslalo své vojáky do jihovýchodního Polska Německo.
čtk, tb