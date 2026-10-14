Šéf ODS se dohodl s Aschenbrennerem na změně plakátu s kandidátkou ANO
Předseda ODS Martin Kupka se domluvil s končícím senátorem za ODS Lumírem Aschenbrennerem, že nechá přelepit billboard, na kterém se v Plzni objevil před druhým kolem senátních voleb s kandidátkou vládního ANO Lucií Kantorovou.
Kupka řekl, že i když senátor kandidátku z ANO přímo nepodpořil, považuje jako předseda strany billboard za nešťastný. Na změně se dnes domluvil s Aschenbrennerem. Na billboardu se má objevit nápis s díkem voličům.
Do druhého kola volby s Kantorovou postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, kterého nominovali Starostové. Kupka vyloučil, že se věc týká třenic mezi ODS a Starosty o nominaci pěvkyně Dagmar Peckové (za ODS) proti obhajujícímu senátorovi Davidovi Smoljakovi (STAN) v obvodu Praha 9. Do druhého kola postoupili oba, Smoljak získal v prvním kole 48,92 procenta hlasů, Pecková 23,06 procenta hlasů.
Dlouholetý plzeňský senátor neobhájil mandát, horní komoru opustí po 12 letech. Po sobotním sečtení hlasů řekl, že se nedá očekávat, že by v druhém kole senátních voleb podpořil Řehku. "Plzeň by měl zastupovat Plzeňák," řekl. V úterý se Aschenbrenner od billboardu nedistancoval, ale ani přímo neřekl, že Kantorovou podpořil.
Na billboardu, který se objevil v Plzni, vedle sebe stojí Kantorová a Aschenbrenner. Snímek byl podle Aschenbrennera pořízený při tradičním Dni Plzně v Senátu, který se konal letos 5. září. Fotografii obou politiků doprovází citát: "Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!", jméno Kantorové a výzva, aby ji lidé podpořili i ve druhém kole senátních voleb. Billboard kritizoval i Kupkův předchůdce v čele ODS, bývalý premiér Petr Fiala.