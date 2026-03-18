Rubio popřel, že by Spojené státy chtěly sesadit kubánského prezidenta
Americký ministr zahraničí Marco Rubio na sociálních sítích popřel, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa naléhá na kubánské představitele, aby odstranili kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela. Reagoval na zprávu deníku The New York Times (NYT), který s odvoláním na nejmenované americké představitele napsal, že Washington chce sesadit Díaze-Canela a zároveň nechat u moci komunistickou vládu, která Kubě vládne už přes 65 let.
Rubio v příspěvku na síti X zprávu označil za nepravdivou a zpochybnil věrohodnost zdrojů NYT. "Důvodem, proč tolik amerických médií vydává podobné nepravdivé zprávy je to, že se spoléhají na šarlatány a lháře, kteří se vydávají za zasvěcené zdroje," napsal dnes brzy ráno SEČ Rubio.
Americký list v pondělí napsal, že američtí činitelé vnímají komunistického lídra Díaze-Canela jako zastánce tvrdé linie, který na Kubě nezavede změnu. Američané však podle zdrojů NYT zatím nedali kubánským vyjednávačům ultimátum požadující jeho svržení.
Rubio, syn kubánských imigrantů a bývalý senátor z Miami, dlouhodobě prosazuje ukončení komunistické vlády na Kubě, kterou zavedl Fidel Castro po revoluci v roce 1959.
Šéf americké diplomacie podle agentury AFP v úterý řekl novinářům, že Havana musí učinit drastičtější kroky, než jsou nová opatření umožňující Kubáncům žijícím v zahraničí investovat a zakládat firmy na ostrově. Kubánská vláda k tomu přistoupila ve snaze odvrátit hospodářskou katastrofu pod tlakem Trumpovy administrativy, napsal list The Wall Street Journal.
"Kuba má ekonomiku, která nefunguje, a politický a vládní systém neschopný ji napravit. Takže je potřeba zavést radikální změnu," prohlásil v úterý Rubio v Bílém domě.
Trump v minulých týdnech vyjádřil přesvědčení, že kubánská vláda brzy padne. V pondělí řekl, že Kuba si přeje uzavřít dohodu se Spojenými státy. Washington ji podle něj buď brzy uzavře, nebo udělá to, co považuje za nezbytné. Následně prohlásil, že karibský ostrov "získá tím či oním způsobem".
Republikánský prezident vyvíjí na Kubu, která se potýká s hospodářskou krizí, silný tlak. Poté, co americké síly v lednu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, Trump přiměl Venezuelu, aby zastavila dodávky ropy na Kubu. Podle AFP pokrývaly polovinu spotřeby ostrova.
Na konci ledna šéf Bílého domu podepsal dekret, podle něhož hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. To od dodávek odradilo Mexiko. Kuba tak přišla o své dva hlavní dodavatele ropy.
