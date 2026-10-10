Politologové: Volby vyznívají dobře pro STAN, úspěšná nebyla ODS ani vládní hnutí
Průběžné výsledky obecních i senátních voleb podle politologů zatím vyznívají příznivě zejména pro opoziční STAN a hlavně díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce, zatímco pro nejsilnější opoziční stranu ODS příliš dobře nedopadly. Spokojeny nemohou být ale ani vládní SPD, Motoristé a ANO. Nicméně o složení Senátu se rozhodne příští týden a skutečný úspěch v komunálních volbách se ukáže po sestavení koalic na radnicích, což může trvat týdny i měsíce.
Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) zatím z neúplných výsledků vnímá senátní volby jako úspěch hnutí STAN, naopak spokojení podle něj nebudou občanští demokraté. V případě ANO upozornil na to, že hodně jeho kandidátů sice postoupilo do druhého kola, ale v něm budou mít tradičně horší pozici. "Systém ANO nevyhovuje. Jeho voliči chodí hlavně ke komunálním volbám a při té příležitosti hodí hlas i senátorskému kandidátovi ANO. Ke druhému kolu už je to ale tolik netáhne, účast se výrazně snižuje a to hnutí nevyhovuje," řekl ČTK Mlejnek. Pokud jde o poměr sil, v horní parlamentní komoře se podle něj nic zásadního nezmění. Stále v něm bude mít převahu současná vládní opozice.
Za důležité považoval Mlejnek senátní volby pro jihomoravského hejtmana a předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha, který uspěl hned v prvním kole. "Je to pro něj klíčová věc. Jako předseda lidovců potřebuje být v Praze ve významné funkci," podotkl politolog. Domnívá se, že Grolichův úspěch může pomoci celkově i lidovcům.
Za zajímavé považuje i senátorské volby v Plzni, kde za STAN kandiduje bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. "Případný úspěch může nastartovat jeho politickou kariéru," míní Mlejnek. Po sečtení poloviny hlasů vedl v obvodu Plzeň-město Řehka těsně před náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucií Kantorovou z ANO.
Michal Malý z FSV UK si myslí, že komunální i senátní volby dopadly dobře pro STAN, hlavně díky úspěchu Grolicha i pro lidovce, neúspěšné byly podle něj pro ODS jako nejsilnější opoziční stranu. Připomněl, že v ODS se nyní objevují hlasy o budoucnosti stranického předsedy Martina Kupky. "Kupka to bude zkoušet uhrát přes výsledky senátních voleb," míní. Volební výsledky zatím ale nejsou příznivé ani pro vládní SPD, Motoristy a částečně ani pro ANO.
Hnutí Andreje Babiše neumí podle něj mobilizovat voliče ve druhém kole senátních voleb, navíc ztratilo některé své tradiční bašty, například Ústí nad Labem. Pro Motoristy bude varující, pokud se nedostanou do zastupitelstva v Praze, kde do kampaně podle něj věnovali hodně úsilí i peněz. Úspěch ve velkých městech, kde se hlasy teprve sčítají, ukážou i pozici Pirátů. Pozice v některých velkých městech zřejmě po volbách vyklidí SPD, poznamenal Malý.
Ladislav Mrklas z CEVRO Univerzity zatím nechtěl předjímat, jak se změní rozložení sil v Senátu mezi vládní koalicí a opozicí, která si nicméně udrží v horní komoře většinu. Komunální volby podle něj nebudou mít jasného vítěze, každý si jejich výsledky vyloží po svém a najde si něco pozitivního. Poznamenal, že zatímco hnutí ANO šlo do voleb takříkajíc po hlavě a snaží se prosazovat svoji značku, opoziční strany zvolily taktiku nejrůznějších koalic a kamufláží.