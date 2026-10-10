Policie na jihu Moravy řeší možné porušení pravidel kampaně či poškození bannerů
Jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních bannerů. Na webu o tom informoval mluvčí krajských policistů Petr Vala. Na volby dohlížejí posílené policejní hlídky. Žádné vážnější incidenty dosud však policie nezaznamenala.
Do pátečních 19:00 policisté evidovali tři případy možného porušení zákona o volebních kampaních a o transparentnosti a cílení politické reklamy. "Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další dvě se týkala brněnských městských částí Černovice a Brno-střed," uvedl Vala. Případy policie vyhodnocuje.
Na žádost volební komise policisté v pátek večer vyjeli do základní školy v Hodoníně. "Podle oznámení se po chodbách školy pohybovali dva muži, kteří nevolili a odmítali odejít. Po příjezdu hlídka na místě zastihla už pouze jednoho muže. K narušení voleb ani k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Muž následně místo opustil," popsal Vala.
V pátek večer policisté přijali oznámení o poškození bannerů na různých místech ve Znojmě. "Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali," doplnil mluvčí.
Dnes dopoledne pak policisté vyjížděli do jedné z obcí na Znojemsku, kde občan slovně napadal členy volební komise. "Věc jsme zaevidovali jako přestupek a případem se nadále zabýváme," uvedl Vala.