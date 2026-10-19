Opozice chce vrátit rozpočet vládě a snížit schodek na nejvýše 290 miliard
Sněmovní opozice navrhne, aby Sněmovna vrátila vládě k přepracování návrh státního rozpočtu na příští rok. Bude požadovat, aby vláda snížila schodek nejvýše na 290 miliard korun z nyní navrhovaných 386 miliard Kč. Návrh je podle ní v rozporu s programovým prohlášením vlády.
Stojí to v oponentní zprávě menšiny poslanců z rozpočtového výboru, kterou předložili. O rozpočtu má Sněmovna v prvním čtení začít jednat ve středu. Vládní koalice má ale dost hlasů na to, aby svůj druhý rozpočet prosadila.
V prvním čtení státního rozpočtu schvaluje Sněmovna jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Sněmovní rozpočtový výbor už je minulý týden doporučil schválit.
Opoziční členové výboru však chtějí, aby Sněmovna tyto údaje neschválila a vrátila rozpočet vládě. Chtějí například, aby vláda upravila vykazované výdaje na obranu podle evropské obranné výjimky tak, aby bylo jisté, že je Evropská komise zpětně uzná opravdu jako obranné výdaje. Chtějí také, aby vláda upravila výdaje i příjmy rozpočtu podle platných zákonů. Vláda by měla upravit výdaje i příjmy, které dosud nemají oporu v zákonech. Podle dokumentu jde hlavně o poplatek za odebrané množství podzemní vody a snížení výdajů na podporu v nezaměstnanosti.
Dalším navrhovaným požadavkem vůči vládě je zvýšit výdaje na výzkum, vývoj a inovace tak, aby odpovídaly cílům Hospodářské strategie ČR a v příštím roce činily dvě procenta hrubého domácího produktu. Vláda by také měla upravit výdaje na vysoké školy a terciární vzdělávání tak, aby v souladu s hospodářskou strategií vzrostly alespoň na průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Vládě na to chce opozice dát 20 dní. Vzhledem ke koaliční většině se dá předpokládat, že svůj návrh neprosadí. Pokud Sněmovna naopak základní parametry rozpočtu schválí, už je nebude moct měnit. Poslanci pak budou moci navrhovat přesuny pouze uvnitř rozpočtu.
Vláda pro příští rok navrhla schodek 386 miliard, opozice druhý nejvyšší deficit v historii Česka kritizuje. Proti letošnímu schválenému schodku je to nárůst o 76 miliard korun. Občanští demokraté představí konkrétní návrhy úspor za desítky miliard korun, řekl novinářům předseda ODS Martin Kupka.
Navrhované příjmy rozpočtu se mají proti letošku zvýšit o 80,8 miliardy na 2,199 bilionu korun. Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun. Schodek pokryje stát hlavně zvýšením státního dluhu. Vláda označuje za priority investice, podporu zdraví nejen prostřednictvím výdajů do zdravotnictví, ale i do sportu, a férové odměňování.