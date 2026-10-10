Macinka uznal slabý výsledek Motoristů v Praze, úspěch vidí v Ostravě
Průběžné výsledky komunálních voleb podle šéfa Motoristů Petra Macinky naznačují, že v Praze strana spokojená nebude a bude se muset v hlavním městě lépe politicky pohybovat. Úspěch naopak z velkých měst vidí Macinka v Ostravě. Řekl to novinářům ve volebním štábu v Praze. Historicky první mandát v komunálních volbách získali vládní Motoristé v obci Černouček, kde volil prezident Petr Pavel, zastupitelem se tam stal Martin Král.
Po sečtení pěti šestin hlasů měli Motoristé v Ostravě přes osm procent, v Praze po sečtení tří pětin necelá tři procenta. "Nemám z toho radost, netěší mě to," řekl Macinka k výsledku v Praze.
Před volbami Motoristé uváděli, že se budou soustředit zejména na velká města. Uspět chtěli především v Praze, Brně a Ostravě. "V Praze to úspěch není, v Brně to úspěch nejspíš také není a v Ostravě to úspěch je, myslím, docela slušný," uvedl Macinka. "My jsme obhajovali celkem nula mandátů, protože jsme s výjimkou zastupitelstva hlavního města všude kandidovali poprvé. Tam, kde jsme mandát získali, to úspěch je," řekl v ČT šéf Motoristů.
Úspěch v Ostravě přičítá zejména poslanci Matěji Gregorovi. Podle Macinky díky tomu, že Gregor posunul Motoristy v Ostravě do zastupitelstva a tím do komunální politiky, nastal nový milník v politickém životě strany. Šéf Motoristů řekl, že s Gregorem už mluvil o případném ostravském povolebním vývoji. "Je uspokojivé to, co naznačoval," uvedl Macinka. Přesnější být nechtěl. Kandidátku Motoristů na pražskou primátorku Kláru Sovovou označil za "bystrou, úspěšnou ženu, která také nemá absolutně zapotřebí vstupovat do politiky".
Při sčítání hlasů šéf Motoristů uznal, že uspět v metropoli bude pro Motoristy těžké a budou se muset naučit v Praze lépe politicky pohybovat a s pražskými voliči pracovat. Výsledky voleb podle něj strana zanalyzuje. "V Praze zhruba 70 procent získaly strany, které se vymezují vůči vládě," uvedl.
Macinka také poukázal na to, že pro mnoho členů strany jsou současné volby politický začátek a mladším kolegům vyjádřil obdiv za kandidaturu. "Pokud neuspějete, nezoufejte. Motoristé na začátku také neuspěli, ale do tří let se z naprosté nuly stali vládní stranou," vzkázal.
Do Senátu Motoristé žádného kandidáta nepostavili. Rozhodnutí souviselo s dosud krátkým působením strany. "Věci se mají budovat a kandidáti nasazovat přirozeně s nějakou přirozenou podporou. Mají mít v obvodech něco odžito. My takové lidi nemáme. Nemáme, protože jsme opravdu velmi mladá strana," řekl Macinka. Podle něj by byla chyba kandidáty do Senátu nominovat.
Motoristé kandidovali v komunálních volbách už v roce 2022. V Praze tehdy jejich kandidátku vedl Macinka, získali 2,29 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostali.