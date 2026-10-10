Lídryně Pirátů: Chtěla bych dvouciferný výsledek a koalici se STAN a Prahou sobě
"Ideální městotvorná koalice, která by posunula město dopředu, je se STAN a Prahou sobě," uvedla pirátská lídryně Tereza Nislerová při příchodu do štábu. Rovněž si povzdychla, že koaliční vládnutí v Praze "je velká výzva" - což prý ukázaly poslední čtyři roky, kdy Piráti vládli se stranami, které měly odlišné priority (koalice SPOLU a STAN, pozn. red.).
"Například v oblasti bydlení jsme se nikam neposunuli," prohlásila Nislerová s tím, že oproti předešlým volebním obdobím by se strana ráda zaměřila místo dopravy více právě na bydlení. Uvedla také, že by se radovala z dvouciferného výsledku. "Jsme v relativně obtížné pozici, obhajujeme po dvou úspěšných mandátech ve vedení města. Kandidujeme s novou tváří, kterou Pražané tolik neznají, měli jsme krátký čas mě představit. Dvouciferný výsledek by byl úspěch," řekla novinářům pirátská kandidátka bez upřesnění konkrétního procentuálního zisku. zel