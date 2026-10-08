Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka a esejistka Anne Carson
Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala šestasedmdesátiletá kanadská básnířka a esejistka Anne Carson, oznámila Švédská akademie. Ocenění získala za své "smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu", uvedla akademie.
Carsoná využívá antické mýty a literaturu a vkládá je do moderního kontextu. "Směs obou dává jejímu psaní ohromnou energii. Nikdo nepíše jako ona. A nikdo by si to podle mě ani netroufl," řekl o vítězce člen akademie Steve Sem-Sanberg. Autorka téměř dvou desítek knih podle akademie předvedla zmíněnou syntézu například v knize z roku 1998 Autobiography of Red: A Novel in Verse, která vychází z úryvků řecké antické básně ze šestého století před Kristem. Akademie vyzdvihla také knihy The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos z roku 2001 či Nox z roku 2010.
Carsonová vystudovala klasické jazyky a kromě psaní se věnuje také pedagogické činnosti. Právě její filologické a literárněvědné vzdělání je oceňovaným východiskem jejího díla.