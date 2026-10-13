Kyjev zaostává v přípravách na zimu, kritizoval Zelenskyj. Starosta Kličko to odnítá
Připravenost ukrajinského hlavního města Kyjeva na další válečnou zimu je nejhorší ze všech regionů země, která pátým rokem čelí ruské agresi. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Oznámil, že zahájil konzultace o rozhodnutích týkajících se bezpečnosti a řízení, které by napravily situaci v metropoli.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko odmítá obvinění, že hlavní město nezvládlo přípravu na topnou sezonu, a tvrdí, že jde o snahu zlikvidovat místní samosprávu, podotkl server Ukrajinska pravda. Připomněl, že poslanci prezidentovy strany pozvali Klička na středu do parlamentu, aby zde vysvětloval selhání v přípravách na zimu.
"K polovině října je míra realizace plánů odolnosti prakticky v celé zemi, a to i v příhraničních a frontových oblastech, vyšší než v Kyjevě. A obyvatelé Kyjeva to rozhodně pociťují, vzhledem k tomu, že k výpadkům elektřiny a vody dochází ve značné části hlavního města i po úderech ojedinělých dronů," napsal prezident na sociální síti Telegram po poradě, které se zúčastnil mimo jiné bývalý šéf ukrajinské tajné služby SBU Vasyl Maljuk. Na závěr dodal, že se pracuje na ochraně energetických zařízení a kritické infrastruktury v Kyjevě a že připravuje "konkrétní řešení".
Zelenskyj minulý týden obvinil městské úřady v Kyjevě z naprostého selhání při zavádění opatření, která mají zvýšit odolnost města vůči ruským útokům. Od počátku podzimu se doprava v hlavním městě opakovaně zastavila v důsledku ruských úderů, přerušen byl i provoz metra. Starosta Kličko prohlásil, že město kvůli stupňujícím se ruským útokům bojuje o přežití a doporučil Kyjevanům, kteří mají přátele či příbuzné mimo hlavní město, aby zvážili, zda se k nim načas nepřesunou, připomněla Ukrajinska pravda