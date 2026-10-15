Kroky ministerstva podle překladatelů ohrožují nezávislost kultury
Vážné riziko pro nezávislost české kultury představují podle tří profesních organizací českých překladatelů poslední kroky ministerstva kultury. Patří mezi ně nové podmínky dotací, změny ve složení odborných komisí a chystaná revize smluv a memorand s významnými kulturními institucemi a akcemi. Překladatelé Severu, Obec překladatelů, Jednota překladatelů a tlumočníků to sdělili ve společném prohlášení. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) výtky odmítl ve středu, když reagoval na kritiku organizací v čele s českou pobočkou Mezinárodního divadelního ústavu.
Profesní překladatelské organizace v prohlášení vyjádřily zásadní znepokojení nad posledními kroky ministerstva. Za obzvlášť nebezpečný označily vznik prostředí, v němž se kulturní instituce a jednotliví tvůrci budou bát veřejně vyjadřovat své názory, aby neohrozili svou existenci.
"K omezení svobody totiž není vždy zapotřebí přímého zákazu. Někdy postačí nejistota, zda kritika nebude mít ekonomické důsledky," stojí v prohlášení. Text vyjádřil obavu, aby změny pravidel veřejné podpory v kultuře nesloužily jako prostředek nátlaku na kritiky současného vedení ministerstva. Konkrétně zmínilo folklorní festival ve Strážnici, kde diváci na Klempíře letos pískali, a kritiku spisovatelky Radky Denemarkové na Frankfurtském knižním veletrhu.
Asociace vyzvaly Klempířův úřad, aby vysvětlil důvody a zveřejnil podklady zaváděných změn. Chtějí také, aby zaručil, že kritické veřejné postoje kulturních profesionálů a institucí nebudou mít vliv na jejich přístup k veřejné podpoře, a aby zachovalo nezávislé odborné rozhodování o dotacích.
Klempíř změny hájil ve středu ve své reakci na kritiku, která zazněla od profesních asociací zejména scénického umění. Pravidla pro nakládání s veřejnými prostředky se podle Klempíře musejí změnit například kvůli tomu, aby příjemce dotace nerozhodoval o přidělení podpory organizaci, s níž je spojen. Změny vyplynuly z podmínek tento týden vyhlášených dotačních výzev.
"Ministerstvo nebude posuzovat politické názory umělců, ale bude důsledně dbát na to, aby veřejné prostředky sloužily svému účelu," sdělil ve středu ministr.
Pokud ministerstvo podle překladatelských profesních organizací disponuje důkazy o zneužívání dotací, má konkrétní případy řešit zákonnými prostředky. "Pokud takové důkazy nemá, mělo by se zdržet vyjádření, která podkopávají důvěru veřejnosti v kulturní sektor," stojí v dnešním prohlášení.
Překladatelé také poukázali na výrazy, jimiž své kroky obhajuje, například na údajnou nutnost "uklízet" v dotačním systému. "Považujeme za nepřijatelné, aby byli kulturní profesionálové a organizace vystavováni paušálnímu zpochybňování své odbornosti, poctivosti a společenského přínosu," dodaly profesní překladatelské organizace.