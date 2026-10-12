Kaja Kallas říká, že energetické příměří je dobrá věc, když se spojí s tlakem na Rusko
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvítala energetické příměří na Ukrajině, zatím ale podle ní není vidět, že ho Rusko bude dodržovat. Kallasová to prohlásila před dnešním jednáním unijních ministrů zahraničí v Lucemburku. Vyzvala zároveň Spojené státy, aby pomohly válku ukončit. Pokud válka skončí, nebudou nutné ani útoky na rafinerie a nebudeme muset řešit jejich důsledky, dodala.
Americký prezident Donald Trump v neděli uvedl, že ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě strany s ním souhlasily, tvrdil Trump na své sociální síti Truth Social. Brzy po jeho oznámení však ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o nových ruských útocích na energetická zařízení v Kyjevě a v Charkovské oblasti.
"Příměří by mělo znamenat, že lidé nebudou zabíjeni. Nejde jen o energetiku," řekla novinářům Kallasová. Zmínila, že ministři by dnes měli schválit dosud nejrozsáhlejší balík sankcí vůči ruským občanům a subjektům za jejich podíl na válce proti Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt rekordních téměř 1600 jmen převážně spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem a rovněž přes 70 jmen spojených se zářijovými volbami do ruské Státní dumy na okupovaných ukrajinských územích.
"Jsme přesvědčeni, že tlak na Rusko funguje," uvedla šéfka unijní diplomacie. "Rusko tuto válku zahájilo a na to nesmíme zapomínat. Musíme na něj vyvíjet tlak, aby válku ukončilo," dodala.
čtk, tb