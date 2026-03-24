Izrael bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon po řeku Litání, řekl ministr obrany
Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Litání, řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj tam armáda ustanoví bezpečnostní zónu. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh.
Kac uvedl, že izraelská armáda zničila pět mostů přes řeku Litání, které používali ozbrojenci šíitského hnutí Hizballáh pro přepravu a přesuny. "Izraelská armáda bude kontrolovat zbylé mosty a bezpečnostní zónu až po řeku Litání," prohlásil. Podle něj se stovky tisíc obyvatel jižního Libanonu, kteří utekli před boji, nebudou smět do oblasti vrátit, dokud nebude zaručena bezpečnost severního Izraele.
Domy na jihu Libanonu podle Kace slouží jako stanoviště teroristů, čímž ministr podle médií míní ozbrojence Hizballáhu. Situaci v oblasti přirovnal Kac k Rafahu či Bajt Hanúnu. Obě města v Pásmu Gazy izraelská armáda silně poničila při válce s palestinským teroristickým hnutím Hamás v letech 2023 až 2025.
Izrael se od příměří z roku 2024 nikdy zcela nestáhl z jihu Libanonu. Nyní provádí pozemní operace na libanonském území u své hranice. Ustanovení obranné linie až u řeky Litání, jak tvrdí Kac, by znamenalo rozšíření těchto bojů. Vedle toho Izrael podniká v Libanonu letecké údery, při kterých zahynulo podle libanonského ministerstva zdravotnictví přes 1000 lidí. Sever Izraele od 2. března ostřeluje šíitské hnutí Hizballáh, které tak projevuje sounáležitost se svým spojencem Íránem. Ten čelí americkým a izraelským úderům do 28. února.