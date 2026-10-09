Čínský vývoz hybridních aut do EU může díky dohodě klesnout o polovinu
Čína a Evropská unie dospěly k dohodě, která by mohla vést k poklesu vývozu čínských hybridních automobilů do EU o více než polovinu, uvedl komisař pro obchod Maroš Šefčovič na tiskové konferenci po rozhovorech s čínským ministrem obchodu Wangem Wen-tchaem v Pekingu. Čínské ministerstvo obchodu již předtím oznámilo, že obě strany dosáhly "porozumění" ohledně obchodu s hybridními vozy.
"Dospěli jsme ke společnému postoji ohledně omezení čínského vývozu hybridních a plug-in hybridních vozů do EU," řekl Šefčovič. "To otevírá cestu ke snížení čínského exportu o více než polovinu," dodal. Neposkytl však informace o konkrétních opatřeních, která by měla takový pokles exportu zajistit.
Obě strany se podle čínského ministerstva obchodu rovněž dohodly na posílení dialogu o vývozních omezeních. Shodly se také na tom, že obchod s hybridními vozy musí být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Dohoda je podle ministerstva výsledkem intenzivních jednání.
Čína a EU také budou pokračovat v jednáních o cenových závazcích výrobců aut a dalších postupech souvisejících s unijním vyšetřováním čínských elektromobilů kvůli podezření na nedovolené subvencování. Cenové závazky by mohly být alternativou k unijním clům, pokud by čínští výrobci přistoupili na podmínky, které by řešily obavy EU z narušování hospodářské soutěže.
Peking také uvedl, že je připraven nadále usnadňovat schvalování vývozních licencí pro vzácné zeminy a permanentní magnety určené do EU. Tyto suroviny a materiály jsou důležité pro řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky a výroby technologií pro energetickou transformaci. Obě strany podle čínského ministerstva potvrdily potřebu posílit vzájemný dialog o vývozních kontrolách.
Šefčovič odcestoval do Pekingu s tím, že je zásadní, aby jednání přinesla hmatatelné výsledky při obnovení rovnováhy v obchodu mezi Čínou a EU. Jednání označil za vyvrcholení tříměsíční intenzivní práce. Obchodní napětí mezi oběma stranami v posledních měsících narůstalo a obě strany ukládaly nebo zvažovaly omezení dovozu zboží druhé strany.