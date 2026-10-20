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Historie20. 10. 202615 minut

Na stalinismus nám nesahejte

Výročí maďarské revoluce: V roce 1956 mělo Československo šanci zbavit se socialismu ruského typu a jít svojí cestou. Nevyužilo ji

Marek Švehla
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Před sedmdesáti lety se odehrál první vážný pokus zastavit ve střední Evropě komunismus. Nebylo to v Československu, ale v Maďarsku díky tamní protikomunistické revoluci na podzim 1956. Ta skončila po brutálním zásahu sovětské armády neúspěchem, na Československo měla ovšem i tak značný vliv. Rok 1956 se stal totiž rokem politických nadějí, jaké tu od nástupu komunistů k moci v únoru 1948 nebyly.

Krátce před maďarskou revolucí sledovalo Československo po nástupu nového sovětského lídra Nikity Chruščova nadějné účtování se stalinismem v Sovětském svazu a v Polsku, kde probíhaly dělnické bouře. To vše vytvářelo dosud největší šanci posunout zdejší totalitní systém k alespoň trochu svobodnějšímu životu a rozumněji řízenému státu. Jak to dopadlo?

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České zpravodajství z napadeného Maďarska vypadalo na podzim 1956 o dost jinak, než jsme zvyklí dnes. O povstání proti vládnoucím komunistům se čtenáři cenzurovaných novin téměř nic nedozvěděli, ovšem vpád sovětské armády do Budapešti titulkoval hlavní český deník Rudé právo jako „Velké vítězství maďarského lidu“. Tajná policie v Praze, Brně a dalších městech sbírala informace o lidech, kteří se při pohledu na zasahování Moskvy do vývoje v Maďarsku netajili zklamáním. Mnohé z nich rovnou zatýkala.

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