Vláda bude příští týden probírat, jak dál s podporou žáků, kteří podporu potřebují
Novelu upravující financování asistentů pedagogů by mohla vláda projednat za týden, řekl novinářům po dnešním koaličním jednání novinářům poslanec za Motoristy Miroslav Krejčí. Předcházet tomu bude ještě jedno jednání v rámci koalice. Shoda mezi ANO, SPD a Motoristy podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství.
Diskusi nad novelou vláda minulý týden přerušila. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že některé věci je třeba prodiskutovat. Změna, kterou připravilo ministerstvo školství, podle ministra Roberta Plagy (za ANO) směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky, ne jen ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga.
"Dohodli jsme se na tom, že během tohoto týdne uděláme pokračující jednání k tomu, co proběhlo dneska na koaliční radě. A příští týden v pondělí by snad měl jít zákon na projednání vládou," řekl Krejčí. Motoristé podle něj chtějí, aby zákon byl ještě ambicióznější než nyní. "Je to krůček správným směrem k revizi nebo rušení inkluze. My chceme, aby to nebyl krůček, ale mnohem větší krok," dodal.
Jedním z možných řešení by podle něj mohlo být zakládání speciálních tříd v některých školách. Neupřesnil, kolik by takových škol bylo. "To záleží na konkrétních potřebách. Mělo by to být tak, aby bylo dostatečné množství kapacit tam, kde jsou potřeba," dodal. Shoda v koalici podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství.
Předseda SPD Tomio Okamura před jednáním řekl, že úprava je začátkem cesty ke změnám tím, že počty asistentů zastropuje. Jako další krok vidí znovuzřizování speciálních škol. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný nechtěl přibližovat návrhy, se kterými přijde jeho strana. Změny navržené Plagou jsou podle něj dobré, je ale třeba je doplnit.
čtk, tb