V Jeruzalémě musel skončit britský konzulát, je to odveta za sankce kvůli izraelskému násilí na Západní břehu
Pracovníci britského konzulátu v Jeruzalémě odstranili v noci na dnešek oficiální označení tohoto pracoviště. O uzavření konzulátu rozhodl Izrael v reakci na britské sankce na izraelské osady na okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla agentura Reuters. Konzulát působí v Jeruzalémě, na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy.
Podle agentury Reuters pracovníci konzulátu odstranili označení z fasády budovy, na které ale stále vlaje britská vlajka. Konzulát situaci nekomentoval.
Izrael nařídil 8. září Británii, aby zastavila do 30 dnů provoz svého konzulátu v Jeruzalémě a z města stáhla své diplomaty.
Není jasné, zda Londýn bude nějak reagovat, pokud jeho konzulát opravdu přestane fungovat. Izraelská média uvedla, že Británie mohla nechat vyhostit některé izraelské diplomaty.
Britský konzulát se nachází ve východní části Jeruzaléma, který Izrael okupuje od roku 1967. Podle stanice BBC se britská vláda snažila dojednat s Izraelem, aby od svého záměru nechat uzavřít diplomatické pracoviště ustoupil. Britské ministerstvo zahraničí nechtělo ve středu uvést, zda konzulát bude i nadále fungovat.
Británie oznámila v záři společně s dalšími zeměmi zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které velká většina zemí považuje za nelegální. Británie a další země poukazovaly na nárůst násilí židovských osadníků vůči Palestincům a rozšiřování osad, což podkopává možnost dvoustátního řešení.
čtk, tb