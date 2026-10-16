V Česku začalo závěrečné kolo letošní obměny třetiny Senátu
V Česku začalo v pátek odpoledne druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole, znovu hlasovat proto nebudou muset voliči na Strakonicku, Děčínsku, Rychnovsku, Trutnovsku a Vyškovsku.
Z vládního tábora do finále postoupilo 13 kandidátů ANO, z opozičních uskupení pak tucet adeptů Starostů, devět zástupců ODS a dva lidovci. Po jednom navrženém má v závěrečném kole osm stran a hnutí včetně TOP 09, Pirátů nebo SEN 21.
Volební místnosti se otevřely ve 14:00, hlasovat je možné do 22:00, případně i v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlasovací lístky se jmény finalistů lidé dostanou ve volebních místnostech, nikoli předem do poštovních schránek jako před prvním kolem. I to má podle expertů vliv na nižší účast voličů ve druhém kole, která bývá v porovnání s úvodním kolem méně než poloviční.
Členství v horní parlamentní komoře se letos rozhodlo obhajovat 23 z 27 senátorů, jejichž dosavadní mandát skončil minulou sobotu. V prvním kole se jeho obnovení podařilo čtyřem členům horní parlamentní komory a do finále postoupilo dalších 15. Naděje čtyř bývalých senátorů na setrvání v horní komoře se rozplynuly v prvním kole. Plnoprávných senátorů je proto nyní 54 až do poloviny listopadu, než noví či staronoví senátoři složí ústavou předepsaný slib. Do té doby bude Senát zasedat ve dvoutřetinovém složení.
Rozložení sil v obvodech a zisk v prvním kole, v němž byli opětovně zvoleni mimo jiné Jan Sobotka a Zbyněk Linhart (oba za STAN), favorizuje na vítězství osm finalistů Starostů a nezávislých a Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V nyní sedmičlenném klubu by tak mohlo být stejně jako dříve nejméně 17 senátorů. ANO na výraznější početní posílení pomýšlet nemůže, protože první kolo vyhrály jen dvě jeho kandidátky. V případě zopakování tohoto zisku by měl jeho senátorský klub 16 členů, o jednoho více než nyní.
V lepší výchozí pozici je společný klub ODS a TOP 09, kde je nyní bez ohledu na výsledek voleb 21 z původních 30 členů. Ke znovuzvoleným senátorům v prvním kole Janu Grulichovi (TOP 09) a Tomáši Fialovi (Naše Česko, dříve za ODS) by mohlo podle prognóz přibýt nejméně pět kandidátů ODS a TOP 09, což by zachovalo jeho pozici nejsilnější frakce a právo znovu nominovat do čela Senátu Miloše Vystrčila (ODS).
Klub KDU-ČSL by mohl zůstat dvanáctičlenný i zásluhou předsedy strany Jana Grolicha a dvou finalistů. Otazníky visí nad budoucností klubu SEN 21 a Pirátů, který ani v případě znovuzvolení obou kandidátů těchto uskupení ve finále nenaplní podmínku minimálního počtu pěti členů. Posílit by ho ale mohli v případě úspěchu někteří zvolení kandidáti místních seskupení.