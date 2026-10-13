USA dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou, řekl Trump k dohodě o ruské naftě
Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA nadále sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Dodal, že chce, aby válka skončila. "Pomáháme jim a sdílíme zpravodajské informace," řekl novinářům. "Chceme, aby tato válka skončila, takže spolupracujeme s nimi a s Ruskem na ukončení války," dodal.
Prezident to uvedl poté, co nová mluvčí Bílého domu na úterní tiskové konferenci neodpověděla na otázku, zda USA přestanou Ukrajině dodávat zpravodajské informace. Pochybnosti o americkém přístupu k zemi, která se ruské agresi brání od února 2022, vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu kritizoval jako projev slabosti a finanční pomoc agresorovi. Trump se poté nechal slyšet, že by si Ukrajinci měli zvolit novou hlavu státu. USA dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou, řekl Trump úterý ráno zase Trump před novináři poznamenal, že větší zájem na dohodě o míru má podle něj Putin.
Zelenskyj na síti X podotkl, že spojenci nevarovali Ukrajinu před nedávným útokem ruských balistických raket na Kyjev. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud Kyjev na Trumpovu žádost nezanechá útoků na ruské rafinerie. Podle dnešního prohlášení Zelenského ukrajinská armáda od neděle na ruskou energetickou infrastrukturu nezaútočila.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha dnes na bezpečnostní konferenci ve Varšavě před novináři prohlásil, že Ukrajina zpravodajské poznatky od spojenců nadále dostává.
Trump dnes podle Reuters také znovu obhajoval svou dohodu s Putinem o dodávkách nafty. V této souvislosti prohlásil, že Rusko naftu uvolní pro celý svět, nikoliv pouze pro USA.
Trump minulý pátek překvapivě oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300.000 tun nafty, v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s Putinem. Putin následně prohlásil, že Rusko je připraveno dodávat ropu a ropné produkty do zahraničí a že tyto dodávky budou mít příznivý vliv na světovou ekonomiku. Trumpovo oznámení ovšem vyvolalo kritiku opozičních demokratů i řady představitelů členských států EU a NATO, které roky podporují Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.
Americký prezident se v posledních měsících snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu, nikoli na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu, poznamenala agentura Reuters. Děje se tak necelý měsíc před volbami do amerického Kongresu, v němž si chtějí Trumpovi republikáni zachovat většinu.