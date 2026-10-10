Senátorem za Rychnov nad Kněžnou bude opět Grulich (TOP 09), vyhrál v 1. kole
Senátorem ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou bude opět Jan Grulich (TOP 09). Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Druhý Petr Sadovský (ANO) získal 37,8 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 45,61 procenta voličů, o hlasy usilovali dva kandidáti.
"Kampaň byla náročná, ale mám z toho dobrý pocit. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi dali hlas," řekl Grulich, který je také ředitelem ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech na Rychnovsku.
V Senátu chce pokračovat v dosavadní práci. Je místopředsedou senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. "V Senátu se chci zaměřit na to, v čem se cítím silný, a to na školství a vzdělávání," uvedl.
Podle něj bude nadále nutné řešit výzvy, které nastaly nebo nabraly na síle v posledních šesti letech, v době jeho prvního mandátu. "Zažili jsem covid, ukrajinskou krizi, nástup umělé inteligence, to jsou tak obrovské změny pro školství, které v šesti letech nelze obsáhnout a je potřeba je dál řešit," řekl ČTK Grulich. Podotkl, že některé z těchto krizí budou tématem i nadále. "Budeme zažívat rozmach AI, děti, učitelé s tím neumí, budeme dohánět dobu. Školství musí být pružné. Mám tu výhodu, že jako politik zůstávám i v praxi a mám k tomu, co říci," řekl ČTK Grulich.
V roce 2020 zvítězil Jan Grulich ve druhém kole, kdy získal 59,65 procenta hlasů. Druhý skončil Miroslav Antl z hnutí Za občany. Voleb se tehdy zúčastnilo osm kandidátů.