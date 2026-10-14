Rusko v noci útočilo na důležité objekty ukrajinské energetické infrastruktury
Rusko podniklo masivní útok na ukrajinskou komunikační a energetickou infrastrukturu. Na telegramu o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal, že bylo zasaženo 30 energetických zařízení. V neděli přitom americký prezident Donald Trump prohlásil, že Rusko i Ukrajina souhlasily s energetickým příměřím. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC Kreml k příměří řekl, že jednání v této věci pokračují.
"Dnes v noci ruské ozbrojené síly masově udeřily vysoce přesnými zbraněmi a bezpilotními letouny dlouhého doletu na objekty komunikační a energetické infrastruktury v Kyjevě, Kyjevské oblasti a Charkovské oblasti," napsalo ruské ministerstvo v prohlášení. Zasažené objekty podle něj Ukrajina využívala k vojenským účelům. Rusko podle stejného zdroje zasáhlo sedm objektů energetické infrastruktury, mezi nimi dvě teplárny v Kyjevě, a rovněž datové centrum ATM Ukrsibbank.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj potvrdil, že ruské útoky cílily na energetickou infrastrukturu. Zasaženy byly všechny tři tepelné elektrárny v hlavním městě a další kritická zařízení v oblasti, která dodávají elektřinu metropoli a centrálním regionům. Rusko také útočilo na železnice. Zelenskyj uvedl, že noční útoky v zemi poškodily 26 elektroenergetických zařízení a čtyři zařízení ropného a plynárenského průmyslu. Prezident informoval, že na Ukrajině je bez elektřiny více než 600.000 lidí.
Ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony a raketami po celé zemi, se Ukrajina brání od února 2022. Kyjev v odvetě podniká letecké údery na cíle v Rusku. Podle Zelenského však ukrajinské síly od Trumpova jednostranného vyhlášení energetického příměří zastavily útoky na ruskou energetickou infrastrukturu. Přetrvávající ruské údery na ukrajinská energetická zařízení Zelenskyj označil za okázalý projev toho, že Kreml Spojené státy nerespektuje.