Rozpočet na příští rok je podle opozice sestavený tak, jako by byla krize
Návrh státního rozpočtu na příští rok je podle opozičních stran sestavený jako pro krizový rok, i když není krize. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že deficit 386 miliard korun neodpovídá realitě a ve skutečnosti schodek dosáhne přibližně 440 miliard. TOP 09 chce navrhovat, aby Sněmovna vládu zavázala k předložení rozpočtu se schodkem 310, případně 290 miliard korun. Vládní koalice má dost hlasů na to, aby svůj druhý rozpočet prosadila.
Ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v úterý ve Sněmovně k rozpočtu uvedla, že nebude zastírat, že není se schodkem spokojena, odmítá ale jít cestou rozpočtových triků a podvodů. Podoba rozpočtu je podle ní jednoznačně dobrou zprávou pro všechny, kterým není lhostejné například zdravotnictví nebo investice do dopravní infrastruktury. Zmínila také nárůst peněz pro školství a pro vědu a výzkum.
Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová označila navrhovaný schodek za ekonomický zločin. Rozpočet podle ní není proinvestiční, jak říká vláda, ale spíše proinflační. Na provoz státu si kabinet půjčí téměř 100 miliard korun, zdůraznila. "Vláda se nesoustředí na položky, které by mohly vést k růstu, jakou jsou školství, věda a výzkum," uvedla. Rozpočet je podle ní bez konsolidace neudržitelný.
Podle Hřiba neodpovídá návrh realitě, protože v něm chybí 30 miliard korun na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, ale ministerstvo také počítá s příliš vysokým ekonomickým růstem a nízkými úroky státního dluhu. Schodek podle něj ve skutečnosti bude kolem 440 miliard korun. "Piráti odmítají přístup, kdy vláda projídá budoucnost mladé generace. Tento rozpočet nemůžeme podpořit a budeme hlasovat proti," uvedl Hřib.
Podle prvního místopředsedy lidovců Benjamina Činčily jde o krizový návrh rozpočtu v době, kdy není krize. Kabinet navrhuje hospodařit jako v době nejhlubšího covidu-19, zmínil. "Toto gigantické zadlužování nikdo nesliboval, není k tomu jediný důvod," uvedl. Vadí mu mimo jiné to, že návrh počítá s opatřeními, která ještě neprošla Sněmovnou.
TOP 09 podle předsedy poslanců strany Jana Jakoba navrhne snížit schodek na 310 miliard korun, aby odpovídal letošnímu rozpočtu. "Není to samozřejmě dobrý výsledek, ale je to jasná hranice, konkrétní krok k trochu lepšímu rozpočtu," uvedl. Alternativně bude strana navrhovat, aby vláda dosáhla na schodek 290 miliard. "Tato částka přibližně odpovídá plánovaným kapitálovým výdajům, běžné výdaje má stát pokrývat příjmy," vysvětlil. Kabinet má podle něj škrtat ve svých falešných slibech, ne v budoucnosti dětí.
Občanští demokraté v rozpravě ukážou položky, na kterých lze uspořit. "Představíme úspory ve vyšších desítkách miliard korun, chceme se dostat ke 100 miliardám," uvedl na tiskové konferenci místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.
Poznamenal, že poslanci zatím nedostali podrobný rozpis rozpočtu v jednotlivých kapitolách. ODS podle něj připravila lepší rozpočet, který schodek dramaticky sníží, s cílem nezadlužovat stát, tak aby Česká národní banka mohla snižovat úrokové sazby a lidé tak mohli dosáhnout na levnější hypotéky. Jiří Havránek (ODS) zmínil jako možnou úsporu po volbách, ve kterých vládní strany neuspěly, jednorázový příspěvek 2000 korun, který vláda ANO, SPD a Motoristů slíbila důchodcům.