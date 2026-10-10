Okamura: Když se někdo dostane do druhého kola, bude to překvapení
Ve štábu hnutí SPD v pražském Hotelu Duo je i zhruba od půl čtvrté předseda Tomio Okamura. Stejně jako Radim Fiala zdůraznil, že pro hnutí jsou senátní volby obtížné. Úspěchem by byl podle Okamury už jen samotný postup kandidátů do druhého kola. "Můžeme být nějakým způsobem mile překvapeni. Když se někdo dostane do druhého kola, tak to spíš bude takové překvapení," dodal. Hnutí nyní žádného senátora nemá.
V obecních volbách má SPD vyšší ambice. "My nemáme stanovené žádné konkrétní cíle, nicméně jsme si řekli, že když to bude lepší, například na počet mandátů, zastupitelů, než před čtyřmi lety, budeme spokojeni. Samozřejmě bychom chtěli udělat ve městech a obcích víc koalic, to znamená, že bychom se rádi podíleli na řízení měst a obcí," řekl Radim Fiala. SPD získala před čtyřmi lety 492 zastupitelských mandátů. kij