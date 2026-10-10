Nislerová: Výsledek Pirátů není dobrý, ale umožní koalici s Prahou sobě a STAN
Pravděpodobných sedm pirátských mandátů v pražském zastupitelstvu není podle kandidátky na primátorku Terezy Nislerové dobrým výsledkem. Na tiskové konferenci ve volebním štábu ale uvedla, že podle průběžných výsledků bude možné sestavit se STAN a Prahou sobě "městotvornou" koalici, která by měla většinu. Piráti o ní začnou vyjednávat už v neděli.
"Vypadá to na sedm mandátů pro Piráty, upřímně není to dobrý výsledek, ale důležité je, že změna je možná," řekla ekonomka. Voliči v Praze podle ní ukázali, že odmítají populistické zkratky a že si přejí liberální vedení města. Za zásadní úspěch Nislerová označila, že z magistrátu vypadlo SPD a nedostali se do něj ani Motoristé. Upozornila také na vyjádření lídrů dalších stran, podle nichž lze usuzovat, že vládní ANO nebude součástí příští pražské koalice. Výsledek hnutí premiéra Andreje Babiše označila za historický neúspěch. ANO je zatím čtvrté s 15,3 procenta hlasů.
Hned v neděli ráno se Piráti chystají ustavit nový politický klub a vytvořit vyjednávací strategii. Jako první se obrátí na STAN a Prahu sobě. "Dohoda na našem společném programu by nám jistě netrvala dlouho a také by ho všichni reálně prosazovali a neházeli si klacky pod nohy," podotkla Nislerová. Připustila ale případné jednání i s koalicí Spolu. V pirátském vyjednávacím týmu bude vedle Nislerové také radní pro majetek Adam Zábranský a Magdalena Waldmanová, pražská zastupitelka a šéfka výboru pro bydlení.
Piráti jsou součástí vedení hlavního města od roku 2018. V předchozích volbách do pražského zastupitelstva skončili třetí s 13 zastupiteli z celkových 65. Volby tehdy s 19 mandáty vyhrála koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, druhé bylo ANO s 14 zastupiteli. Do zastupitelstva se dostaly ještě STAN s pěti a SPD se třemi mandáty. Po rekordně dlouhých vyjednáváních se Piráti domluvili na koalici se Spolu a STAN a primátorem se stal v únoru 2023 Bohuslav Svoboda (ODS).