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GTA
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Jak se vám líbí nová hra Grand Theft Auto VI (GTA VI)?
Respekt
•
22. 11. 2026
Společnost
•
7 minut
GTA VI: křehkost jako nová vzpoura
Jak se cynická videoherní série proměnila v obhajobu lásky
Martin Pleštil
•
20. 11. 2026
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