Respekt pro e-čtečky Kindle a PocketBook
Respekt byl dlouhé roky jediným českým titulem dostupným na Amazonu pro čtečky Kindle. Amazon ke 4. září 2023 tuto službu pro média ukončil. Nechceme vás ale o tuto možnost ochudit a proto přicházíme s vlastním řešením, které je přímo spojeno s digitálním předplatným Respektu. To si můžete pořídit na stránce Předplatné.
EPUB vydání pro čtečky Kindle a PocketBook můžete jako předplatitelé stahovat u jednotlivých vydání v Archivu u jednotlivých vydání (tlačítko Stáhnout EPUB). Následně si můžete soubor nahrát přes USB kabel do svých zařízení, případně si ho zaslat na svůj Kindle/PocketBook e-mail.
Často kladené otázky
Jak si mohu předplatit Respekt do Kindle? Je předplatné pro Kindle součástí elektronického či jiného typu předplatného?Verze pro e-čtečky je součástí digitálního předplatného Respektu. Je svázáno s vaším přihlašovacím jménem. Verze není součástí předplatného přes Apple či Google.
Další dotazyTechnické dotazy k aplikaci pište na [email protected]
Dotazy ohledně předplatného posílejte na [email protected]
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Recenze
- Tak jsme se konečně dočkali prvního českého periodika pro Kindle. Původně jsem se trochu bal, nakolik utrpí grafika. Nejen pro mě je RESPEKT spjat s trefnými kresbami Pavla Reisenauera. Naštěstí kresby na Kindlu jsou a vypadají opravdu dobře.
- Jsem ráda, že Respekt takto vyšel vstříc i čtenářům, kteří papirovou verzi, třeba kvůli pobytu v zahraničí, nemají na dosah. A za neopomenutelné plus Respektu v Kindle považuji skutečnost, že je úplně prostý reklamy.
- S elektronickou verzí jsem spokojen a líbí se mi, že můžu v čísle vyhledávat a používat interaktivni obsah. Myslím, že cena je rozumná. Díky za dobrou praci!
- Výborný časopis i provedení pro Kindle. Na Kindle se mi čte lépe než papírový časopis.