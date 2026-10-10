Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů
Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Hlasování skončilo v sobotu ve 14:00, nyní hlasy začnou volební komisaři sčítat. Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu, konečné by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před čtyřmi lety. Volební účast byla podle dosavadních odhadů standardně zhruba poloviční.
Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze stran na počet obdržených hlasů hnutí ANO, a to i díky vítězství ve většině krajských měst. Nejvíce komunálních mandátů ovšem ze stran v roce 2022 získala KDU-ČSL s ohledem na silnou pozici hlavně na moravském venkově.
Před čtyřmi lety podle navrhujících stran získali lidovci 3252 zastupitelů ze zhruba 62.000. Občanští demokraté obhajovali 2294 křesel. Starosty čekala obhajoba 1854 míst v zastupitelstvech a ANO 1748 křesel. Hnutí ANO bude následně obhajovat 12 primátorů z celkových 27.
Celkem se o obsazení 62.000 komunálních křesel ucházelo na 190.000 kandidátů, zhruba o 5000 méně než při předchozích obecních volbách. O místním zastupitelstvu rozhodovali lidé ve zhruba 6255 obcích, pouze v pěti kvůli nedostatku kandidátů lidé složení zastupitelstva neurčovali. Ve zhruba třetině obcí se podle statistiků podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu. V šestině obcí bylo složení zastupitelstva známo předem, neboť počet kandidátů se shodoval s počtem volených zastupitelů.
Senátory se chtělo stát 154 kandidátů. O znovuzvolení usilovalo 23 z 27 stávajících členů horní parlamentní komory, jejichž mandát letos končí na rozdíl od dvojnásobného počtu pokračujících senátorek a senátorů. Z ukončeného úvodního kola hlasování vzejde maximálně 52 finálových duelantů, kteří se o mandát utkají znovu koncem příštího týdne. Na Rychnovsku, kde byli jen dva kandidáti, budou svého budoucího senátora znát zřejmě ještě v sobotu.
V senátních volbách mohou nejvíce ztratit Starostové, kteří obhajují vítězství v 11 z 27 obvodů, kde se nyní volí. O devět mandátů může přijít klub ODS a TOP 09. Po třech senátorských křeslech mohou ztratit klub KDU-ČSL a frakce SEN 21 s Piráty. Senátorský klub ANO obhajuje jediný mandát z nynějších 15.