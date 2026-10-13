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V  troskách bytového domu v Charkově byli po nočních útocích nalezeni čtyři mrtví

Po ruských útocích zahynuli v Charkově čtyři lidé, informoval šéf oblastní správy Oleh Siněhubov. Ruské drony útočily i v jiných částech Ukrajiny. Podle šéfa regionální správy Mykolajivské oblasti Heorhije Rešetilova drony poškodily například nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv. Naopak Ukrajina v noci na dnešek cílila například na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku, napsal na síti Telegram tamní gubernátor Vladimir Vladimirov.

Siněhubov oznámil, že Rusové v pondělí v pozdních večerních hodinách zaútočili na civilní infrastrukturu Charkova deseti střelami. Zasáhli několik bytových a rodinných domů. V troskách byla do rána objevena čtyři těla. Útoky na město podle ukrajinských záchranných složek zranily 11 lidí. Při útocích v Dnipropetrovské oblasti byl zraněn jeden člověk, informoval šéf místní vojenské správy Oleksandr Hanža. Ve městě Rivne je po ranních útocích podle šéfa rivnenské oblastní vojenské správy 14 zraněných, z toho jeden ve vážném stavu. Podle premiéra Serhije Koreckého dron ve městě zasáhl vzdělávací zařízení. Ministerský předseda uvedl, že na místě jsou mrtví i ranění, čísla však neposkytl.

V Mykolajivské oblasti poškodily drony kromě nákladního terminálu také sklady a rodinné domy, uvedl Rešetilov. Ve Lvovské oblasti ruské drony zničily nebo poškodily několik rodinných domů, infrastrukturu a několik aut. Podle šéfa místní vojenské správy Maksyma Kozyckého se tyto útoky obešly bez ztrát na životech.

Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo 129 dronů a další střely. Zneškodnit se podařilo 89 z nich. Naopak ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci bylo zneškodněno 604 ukrajinských dronů, které měly útočit například v Moskevské, Voroněžské nebo Tverské oblasti.

Vladimirov rozsah škod v Něvinnomyssku ani místo poškození neupřesnil. Sdělil pouze, že škody se vyhodnocují a že opraváři již pracují na jejich odstranění. Agentura Reuters poznamenala, že ve městě je mimo jiné velký chemický závod. Gubernátor dále uvedl, že protivzdušná obrana v jeho kraji vzdušný útok odrazila.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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