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včera 12:02

V Polsku bude zakázaný noční prodej alkoholu v obchodech a reklama na pivo

Polští poslanci schválili zákaz nočního prodeje alkoholu. Nové omezení je namířené na večerky a čerpací stanice, netýká se barů či restaurací, informují polská média. V Polsku také bude platit zákaz reklamy na pivo.

Mnohá polská města včetně Varšavy už zákaz prodeje alkoholických nápojů v nočních hodinách zavedla. Náměstkyně ministryně zdravotnictví Katarzyna Kencková podle serveru Business Insider řekla, že cílem nového zákona je předpisy sjednotit. Takzvaná noční prohibice, jak se omezení v Polsku říká, bude platit od 22:00 do 06:00. Obce ale budou smět zákaz ještě o několik hodin prodloužit.

Poslankyně Joanna Wichová z Levice, která je jednou z autorek zákona, připomněla, že ve městech s noční prohibicí se snížila kriminalita a ubylo policejních zásahů.

V Polsku se v současnosti nesmí objevovat reklama na "tvrdý" alkohol, víno a cider. Reklama a reklamní akce zaměřené na pivo byly povolené, platila pro ně ale omezení. V budoucnu se ovšem zákaz bude vztahovat i na pivo. Jeho prodejci nebudou smět pořádat veřejné degustace, rozdávat lidem reklamní předměty s logy jednotlivých značek nebo nabízet množstevní slevy.

Polská lidová strana (PSL), která tradičně zastupuje zemědělce, prosadila výjimku ze zákazu reklamy pro víno. Vinaři budou smět pořádat bezplatné i placené degustace, budou však muset návštěvníky upozornit na škodlivost konzumace alkoholu. Svá vína budou také moci prodávat přes internet, podmínkou ale je, že si je zákazníci budou vyzvedávat v obchodě, aby bylo možné ověřit, že jim bylo 18 let.

O zákonu bude ještě rozhodovat Senát. Aby vstoupil v platnost, musí ho také podepsat prezident.

Podle údajů z loňska si zákazníci v Polsku nejčastěji kupují pivo, které s velkým odstupem následuje vodka a víno.

čtk, tb

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