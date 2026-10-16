Soud příští týden rozhodne o vazbě čínského občana obviněného ze špionáže
Městský soud v Praze bude příští týden v neveřejném zasedání rozhodovat o tom, zda ponechá ve vazbě čínského občana obviněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Případem se soud začal zabývat ve středu, ve čtvrtek a v pátek jednal především neveřejně. Jang I-ming obžalobu prostřednictvím svého obhájce ve středu odmítl. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost ČR.
Soudce Tome Frankič uvedl, že by o vazbě mohl rozhodnout v pondělí nebo v úterý. Hlavní líčení ve věci pak bude pokračovat od 2. listopadu. Obžaloba Jang I-minga viní z toho, že jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku.
Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Vytvářel si také kontakty s různými lidmi, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Muž podle obžaloby vytvářel dokumenty, které pak doplněné o další poznatky předával dalšímu člověku.
Převážná část soudního jednání se zatím uskutečnila bez veřejnosti. Soud ji vyloučil z výslechu obžalovaného a také kvůli projednávání důkazů, které jsou v utajovaném režimu. Na čtvrtečním jednání a dnes dopoledne ale soud neveřejně řešil hlavně procesní záležitosti týkající se důvěrníků obžalovaného. K projednání utajovaných skutečností se tak soud dostal až v pátek odpoledne. Veřejnost měla na jednání přístup až krátce před 16:00. Soudce pak provedl další listinné důkazy.
Procesní situaci zkomplikovalo to, že soudce podle obhájce Michala Sýkory ve čtvrtek vyloučil z jednání dvě důvěrnice, které si obžalovaný zvolil. Důvěrníci se mohou účastnit i uzavřené části hlavního líčení. V případě, že byla veřejnost vyloučena kvůli možnému ohrožení utajovaných informací, se ale podle trestního řádu mohou jednání zúčastnit pouze takoví důvěrníci, proti kterým nemá soud námitky.
Podle právníka soud vyloučení důvěrníků fakticky nezdůvodnil. "My jsme se pokoušeli na žádost soudu sehnat jiné, což se nám nepodařilo," řekl Sýkora. "Na žádost pana předsedy jsme podnikli takové kroky, aby bylo postaveno najisto, že jsou to osoby, které nejsou spojeny s (čínskou) ambasádou," doplnil na dotaz novinářů Sýkora. Náhradní důvěrníci se podle něj ale nemohli zúčastnit hned dalšího hlavního líčení.
Jang I-ming je viněn z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až pět let vězení. Státní zástupce muži navrhuje nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky