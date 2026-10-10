Rakušan: Je pravděpodobné, že Senát zůstane protiváhou vlády
Předseda starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan je zatím mírně optimistický ohledně výsledků senátních voleb. Podle něj je velká pravděpodobnost, že horní komora Parlamentu zůstane protiváhou vlády. V komunálních volbách se podle něj daří STAN udržovat pozice, řekl novinářům ve volebním štábu hnutí. Věří, že v Praze by hnutí mohlo skončit blízko 20 procent.
"Je obrovská šance na to, aby v Senátu zůstala zachována demokratická většina, aby dál plnil roli protiváhy vlády," řekl Rakušan. "Za Starosty s drobným optimismem říkám, že postupujících je opravdu hodně, naplňují se spíš naše optimistické scénáře," dodal. Zdůraznil ale, že stále zůstává hodně nesečtených hlasů. Také upozornil, že bude důležité potvrdit výsledky postupujících kandidátů i ve druhém kole v příštím týdnu.
V komunálních volbách se podle Rakušana zatím zdá, že se STAN daří udržovat své pozice. "Starostové nesmějí ztratit venkov, odkud jsme vzešli," zdůraznil. Vyzdvihl průběžné výsledky v Brně, kde STAN kandiduje ve spolupráci s lidovci, podle něj koalice bojuje o první místo s ANO. V Praze by podle Rakušana mohli Starostové dosáhnout 20 procent.
Rakušan v souvislosti se současnými volbami nechtěl spekulovat o tom, zda se STAN stává lídrem opozice. "V téhle chvíli se zaměřujeme na sebe, na náš růst, na nové talenty v politice," řekl. Podle něj není cílem Starostů porovnávat se s opoziční ODS, ale s hnutím ANO, které v současnosti dominuje volebním průzkumům.