Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl Zelenskyj v Bruselu
Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl v pátek po jednání na summitu Evropské unie v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od Evropy cítí ukrajinská hlava státu plnou podporu, kontinent je podle něj velmi sjednocen. Uvedl také, že narušování vzdušného prostoru některých evropských zemí je testem, jak bude Evropa reagovat.
Zelenskyj se dnes rovněž vyjádřil k informacím americké stanice CNN, která ve čtvrtek uvedla, že Ukrajině opět došly střely pro americký systém protivzdušné obrany Patriot, což ji činí zranitelnější vůči ruským útokům balistickými raketami. Ukrajinský prezident řekl, že jeho země střely získává ze Spojených států prostřednictvím programu PURL financovaného evropskými zeměmi. V současnosti je ale podle něj střel velký nedostatek a není tajemstvím, že Ukrajina není aktuálně prioritní destinací. Velká část střel se podle něj už delší dobu dodává na Blízký východ.
Ukrajinský prezident dále uvedl, že evropští spojenci mají dostatek střel pro systém Patriot, aby Ukrajina zvládla zimní období. "Naši evropští kolegové dnes dostali úplné informace o tom, kolik jich potřebujeme. Nikdo nepředpokládá, že bychom na sestřelení jediné ruské balistické střely používali dvě protiraketové střely, jak je tomu běžně u některých jiných cílů. Mluvíme o minimálním množství toho, co skutečně potřebujeme a čeho je nedostatek," řekl. Zatím neví, kolik jich kdo Ukrajině poskytne. "O některých zemích ale určité informace mám," dodal.
List Financial Times ve čtvrtek s odvoláním na tři činitele obeznámené s přípravou dnešní části summitu věnované Ukrajině napsal, že lídři EU chtějí Zelenského požádat, aby zmírnil svou veřejnou kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obávají se totiž, že Zelenského stále ostřejší výroky mohou dále zhoršit už tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem. Podle dnešních informací serveru Politico se ale nic takového nestalo. Zelenskyj po jednání prohlásil, že cítí plnou podporu Evropy, zejména v posledním měsíci.
"Evropa je velmi jednotná a uvědomuje si všechna rizika, kterým čelíme. To se projevuje i ve vztazích se Spojenými státy," uvedl. Za překvapení označil dohodu mezi Trumpem a Putinem na dodávkách více než 300 000 tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Trumpovo rozhodnutí vyvolalo kritiku na Ukrajině i v mnohých dalších evropských zemích. "Měli bychom o takových věcech vědět předem. My jsme se o nich dozvídali až poté, co už k nim došlo," prohlásil v pátek Zelenskyj.
Uvedl rovněž, že pokud Spojené státy nemohou zajistit zastavení ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, měly by Kyjevu alespoň poskytnout protibalistické střely k její ochraně. Nemuselo by jít o velké množství, Ukrajina by je potřebovala pouze dočasně, než by pominula potřeba chránit energetická zařízení.
Řekl, že ukrajinský vyjednávací tým zůstává s americkou stranou v kontaktu a v nejbližších dnech by měl být dohodnut termín další schůzky. Zdůraznil, že bojuje za ukrajinské zájmy. "Je velmi důležité, že mi zůstala důstojnost," dodal Zelenskyj.