I TY MŮŽEŠ BÝT INFLUENCEREM PRO DOBROU VĚC
Stačí se zajímat o svět kolem sebe a rozhodnout se, co chcete změnit. Aktuální a detailní informace o nejrůznějších otázkách, které naše společnost řeší, najdete v Respektu. Získejte zvýhodněné předplatné pro studenty a učitele jen za 1000 Kč.
Stačí se zajímat o svět kolem sebe a rozhodnout se, co chcete změnit. Aktuální a detailní informace o nejrůznějších otázkách, které naše společnost řeší, najdete v Respektu. Získejte zvýhodněné předplatné pro studenty a učitele jen za 1000 Kč.
Vážíme si toho, že se s námi rozhodly spojit osobnosti, které jsou skutečně aktivní a o kterých se dozvíte více v následujících medailoncích.
JAN LUKAČEVIČ
Jan Lukačevič je český kosmický inženýr, který se podílel na misi Evropské vesmírné agentury na Mars. NATO ho vybralo do svého projektu Young Leaders. Kromě popularizace vědy rozjel i iniciativu na pomoc lékařům v době pandemie.
Daniel Pražák
Daniel Pražák je mladý pedagog a mluvčí iniciativy Otevřeno, která se snaží o proměnu vzdělávání budoucích učitelů. Na cestu do sboroven se s ním můžete vydat v podcastu Hovory z kabinetu, který moderuje.
ANEŽKA PITHARTOVÁ
Anežka Pithartová je mladá studentka fotografie na FAMU, která ztvárnila hlavní roli filmu V síti, a pomohla tak odhalit internetové sexuální predátory. Film získal řadu ocenění a pomohl zvýšit pozornost rodičů ohledně aktivit jejich dětí na internetu.
Miloš Říha
Miloš „Šípek“ Říha je ředitelem Skautského institutu, který se díky jeho vizi stal živým multifunkčním prostorem. Vzniklo zde místo spojující tradici s akcemi, které ke skautingu lákají i dnešní mladou generaci.
JOHANNA NEJEDLOVÁ
Johanna Nejedlová se sama stala obětí sexuálního násilí. Jen u nás dojde ročně k 7000 až 20 000 případům, nahlášeno jich je ale v průměru jen 600. I proto Johanna založila organizaci Konsent, která pomáhá obětem a boří mýty o sexu a sexuálním násilí.
JOSEF TROJAN
Josef Trojan je členem nejmladší generace českých filmových a divadelních herců. I přes svůj úspěch u filmu by se rád věnoval především divadlu, a ukázal tak k němu cestu i dalším mladým lidem.
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