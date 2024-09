Ve kterém kraji se žije nejlépe a ve kterém nejhůře? To druhé je poměrně jasné

Rozdílné stáří regionálních vlaků je jedním z nejviditelnějších poznávacích rysů, jímž se dnes české kraje prezentují. Drtivou většinu spojů sice provozují České dráhy, kraje ovšem mají možnost do podoby vlaků zasáhnout. Při podpisu dlouhodobých kontraktů na dopravní obslužnost si mohou do smlouvy zařadit podmínku, že požadují nové soupravy. O těch se totiž ze zkušenosti a průzkumů ví, že mají pozitivní vliv na ochotu lidí usedat do vlaku. Kraje proto tlačí dráhy do modernizace. Nedávno se to projevilo třeba na místně důležité jihočeské trati Veselí–České Velenice a nové soupravy se zpožděním zavádí i zmíněný Středočeský kraj, byť Posázaví je teprve v pořadí.