Polévka vržená na van Goghův obraz byla první punková ekologická akce

Knihy Timothyho Mortona překypují obrazností, nečekanými souvislostmi a divokými metaforami. Filozofie v nich vyrůstá z odkazů nejen na svou tradici, ale také na díla literárního kánonu i popkulturní trháky. Rodí se za zvuku kytarových elektrických vazeb i za tanečního rytmu house music. A to vše je vloženo do služeb ekologie. Během své kariéry si Morton vysloužil nálepku „proroka antropocénu“ a platí za nejvýraznější filozofický hlas v oblasti vztahu člověka k biosféře. V každé ze svých knih se mu věnoval z jiného úhlu, ale pokaždé s nadějí a optimismem. Výjimkou není ani ta nejnovější, která se jmenuje Hell (Peklo) a pohlíží na ekologii prostřednictví křesťanství. Hurikány, záplavy, vymírání druhů – to vše by mohlo svádět k výkladu, že peklo se blíží. Namísto toho však Morton pracuje s náboženským jazykem odpuštění, slitování či hříchu jako s možnou výbavou pro vnímání klimatické změny. (Timothy Morton v angličtině používá rodově neutrální zájmena they/them, v překladu tohoto rozhovoru používáme se svolením mužský rod – pozn. aut.)