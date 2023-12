Redakce doporučuje

Erik Tabery

Právě čtu Collision of Power: Trump, Bezos, and THE WASHINGTON POST od bývalého šéfredaktora tohoto listu Martina Barona. Je to fascinující čtení a fascinující je i to, jak se některé negativní jevy podobají těm českým. Bohužel ty pozitivní nikoli. Třeba že cesta z krize není neustálé škrtání, ale naopak investice do novinářů. Je poznat rozdíl, když někdo chce udržet při životě médium a jiný jen svou pozici. Mám obrovskou radost z knihy mé kolegyně Silvie Lauder V pasti pohlaví. A ještě větší radost mám z pozitivní odezvy čtenářek a čtenářů na knihu. A stejně tak považuji za výjimečnou knihu Nepohodlný policajt Zdeňka Macháčka a kolegy Jaroslava Spurného. Doporučuji knihu Alice Koubové a Barbory Baronové Odolná společnost. Mám ji rozečtenou, ale už teď ji považuji za velmi důležitou. Autorky pozvaly do debaty několik chytrých lidí a snaží se hledat odpovědi na zajímavé otázky, jež zastřešuje téma společnosti, která je schopná zvládat krize. Nejde o to vytvářet společnou ideologii, ale podmínky a pravidla, jež nám umožní nehroutit se v tak proměnlivém a nejistém světě. Nemohu nezmínit dvě fantastické komiksové knihy. Brodeckova zpráva od dvojice Philippe Claudel a Manu Larcenet. A Sudetenlove od Filipa Raifa. Ta první je temná, dobrodružná, což mám rád. Co stránka, to umělecké dílo. Sudetenlove zachycuje jeden příběh v někdejším pohraničí od konce třicátých let do současnosti. S krásnou kresbou a vyprávěním. A přidám ještě jednu „vizuální“ knihu: Nezapomenutelná dvacátá. Průvodce zásadním desetiletím našich novodobých dějin, kterou připravila Renáta Fučíková a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Neměli byste minout taky svazek Každý krok je volba malířky Věry Novákové. Setkání s ní považuji za jeden z nejhezčích momentů svého pracovního života. Její tvorba je stejně fascinující jako její příběh – a z této knihy se o ní můžete hodně dozvědět. Myslel jsem, že mě přístup, který Florian Illies použil v knize o roku 1913, už znovu nezaujme, ale opět jsem se nechal lapit. Láska v časech nenávisti. Kronika citů 1929–1939 nápaditě propojuje osudy známých i neznámých lidí a vytváří z nich fresku jednoho desetiletí. Jen jsem tentokrát měl nějak víc chuť se u některých osudů zastavit a číst si jen o nich. A jaké knihy mám v plánu? Tradičně víc, než stihnu. Ale už jsem si koupil: Toyen od Andrey Sedláčkové, Poslední kacíř od Martina Chadimy, Trnitá cesta. Gustav Meyrink a Praha od Milana Koláře, Fakta musí zatančit od Mariusze Szczygieła.