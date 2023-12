Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

jaké je to hrát v jednom týmu, a přitom se cítit tak osaměle? Byli jste do někoho tak zakoukaní, až jste se sami v sobě ztratili? Jaké by to bylo skoncovat s kariérou a věnovat se konečně jen rodině? Proč je v noci tak těžké jít domů sám? Může člověk při obyčejné procházce narazit na detektivní záhadu? Stane se dávná tradice obětí malé frapantní indispozice? Vzpomínáte ještě, co všechno se chlapcům a chlapům dělo během povinné vojny? Také se vám někdy při čekání na letišti honí hlavou prapodivné věci? Chtěli jste všemu a všem ujet někam hodně daleko? A přijde jednou doba, kdy ani děti nebudou tím, čím kdysi bývaly?

Na to vše vám odpoví (po klasickém přehledu kulturních tipů na letošní zimu) následujících deset nových, dosud nepublikovaných textů se spojovacím tématem Spolu! Je mi ctí, že autorkou obrazového doprovodu literární přílohy je Moemi Yamamoto, s níž vám přeju klidné ponoření se do jejích snů jemných jako sněhová peřina.