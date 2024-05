Izraelská armáda vstoupila do Rafáhu, ale červenou linii danou USA nepřekročila

Izraelská armáda v posledních dnech pokračovala i přes nařízení Mezinárodního soudního dvoru v ofenzivě v Rafáhu na jihu Pásma Gazy. Z města uprchly statisíce lidí, útoky si vyžádaly desítky obětí, přesto je operace stále ještě omezená, a to i podle Spojených států, říká ve Výtahu Respektu Jiří Sobota: „Muselo by se jednat o tisíce tanků, o útok na několik cílů najednou, a to se neděje. Izraelská armáda zatím postupovala podél egyptské hranice, což je operace, která míří hlavně k tomu, aby byl Hamás odříznutý od dodávek zbraní a dalšího materiálu. Útok na nejvíce zalidněné oblasti Rafáhu zatím nenastal v těch rozměrech, které by Američané popsali jako rozsáhlou operaci." Přesto humanitární organizace varují před katastrofálními podmínkami, v jakých lidé v Rafáhu žijí. Podle představitele Světové zdravotnické organizace by brzy mohla přestat fungovat i poslední nemocnice ve městě. Do jaké míry se tedy Izrael ohlíží na civilisty? A kdo by se v tuto chvíli mohl vložit do vyjednávání o řešení konfliktu? Ve zpravodajském podcastu odpovídají Jiří Sobota a Tomáš Lindner.