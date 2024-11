Starostenský podnik roste, ale pořád je nejistý

Nejistá procenta Starostů. I další průzkum potvrdil to, co je již několik týdnů zřejmé: Starostové se usídlili na dvojciferných číslech voličské podpory. Median přisoudil hnutí STAN 11 procent. Předtím to byl Kantar, podle kterého mají Starostové dokonce 13 procent, podle agentury STEM by STAN volilo taktéž necelých 11 procent.