Polská levice chce omezit hodiny náboženství, ale ani to nebude mít snadné

Polská ministryně školství Barbara Nowacka se rozhodla pro politické dobrodružství: jít do střetu s polskými biskupy a jedním koaličním partnerem. Hodlá omezit hodiny náboženství v polských školách na jednu hodinu týdně. (Dnes jsou to dvě jako u řady jiných odborných předmětů.) Nebude to lehký souboj. Katolická církev je zásadně a zcela proti - a jak se ukazuje, v aktuálně vládních lidovcích má velkého spojence.