Joe Biden omilostněním vlastního syna potvrdil, že je tragický prezident

Na počátku politické kariéry dosluhujícího prezidenta Joea Bidena byla velká rodinná tragédie. Před více než padesáti lety, poté, co byl zvolen americkým senátorem a ještě ani nestačil usednout do senátorských lavic, zahynula během nezaviněné automobilové nehody jeho první manželka Neilia a spolu s ní roční dcera Naomi. Havárii přežili dva synové, Beau a Hunter. Beau je již po smrti, zemřel v roce 2015 na rakovinu. Hunter je právě v těchto dnech středobodem další tragédie: byl odsouzen za řadu trestných činů spojených s daňovými úniky a nelegálním držením zbraně a hrozí mu mnohaleté vězení. Vlastně hrozilo, protože, jak čtenáři našeho pravidelného newsletteru Americká krása nejspíše již vědí, jeho otec, toho času americký prezident, mu udělil plošnou, úplnou milost, jež se vztahuje na všechny možné případné federální zločiny sahající jedenáct let zpátky. V neděli, kdy byla informace zveřejněna, se tak rodinná tragédie proměnila v tragédii americké politiky a demokracie. Joe Biden porušil všechny předchozí sliby, zpochybnil fungování amerického soudnictví a v podstatě zničil morální převahu, kterou mohli do té chvíle cítit ve volbách poražení demokraté nad Donaldem Trumpem.