Vláda v Senátu oslabuje, Babiš opodstatněně doufá v úspěch

Naděje po prvním kole jsou zrádné. Před dvěma lety si hnutí ANO dělalo zálusk na mnohem víc křesel, než nakonec získalo. Jeho politici vstupovali do finále když ne z prvních, tak alespoň solidních druhých pozic. Většina z nich však doplatila na zákonitosti dvoukolové volby a prohráli s kandidáty, za které se postavila většina voličů těch adeptů, kteří vypadli již v prvním kole. Většinou s přesvědčením, že cokoli je lepší než poslat do Senátu „Babišova člověka“. To ale nic nemění na tom, že letošní výsledek prvního kola je pro opozici ještě slibnější než před dvěma lety.