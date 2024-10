Účinný nástroj, nebo nutné zlo? Poslanci nastavují pravidla lobbování

Před čtrnácti lety vetoval prezident Václav Klaus zákon o ochraně ovzduší, který mimo jiné zvyšoval podíl biosložek povinně přidávaných do benzínu a nafty. Bylo to dva týdny před sněmovními volbami v květnu 2010 a zdálo se nemožné, že by poslanci ještě zvládli veto přehlasovat. Nakonec se ale 27. května – den před volbami, když jim do konce mandátu zbývaly hodiny – mimořádně potkali a zákon schválili. Bylo za tím velké úsilí tehdy ještě jenom podnikatele a majitele firem na výrobu biopaliv Andreje Babiše. „Ano, lobboval jsem za biopaliva. Volal jsem třeba některým poslancům. Nebojím se říkat své názory nahlas,“ komentoval to tehdy pro server iHNed.cz Babiš, jehož firmám měla nová pravidla přinést miliardy.