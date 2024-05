Skončí příběh Ševčíkovy fakulty jejím zrušením?

Národohospodářská fakulta VŠE je stále bez řádného vedení. Po vynuceném odchodu Miroslava Ševčíka, který byl po řadě peripetií v prosinci odvolán rektorem VŠE Petrem Dvořákem z jejího čela kvůli svým kontroverzním výrokům a způsobu vedení fakulty, se uvnitř fakulty nedaří shodnout na jeho nástupci. Vedení univerzity čekalo, že s Ševčíkovým odchodem z vedení se fakulta začne pozvolna navracet do běžného chodu akademického prostředí. Vše, co se od té doby stalo, však ukazuje pravý opak – jako by se fakulta zastavila na místě.

Jeden hlas

Zasvěcení pozorovatelé dění na Národohospodářské fakultě VŠE ono „zastavení“ aktuálně ukazují na neúspěšné volbě děkana na začátku května. Ta měla konečně vyřešit mocenské vakuum, jež na fakultě od konce minulého roku panuje. Fakultu momentálně na přechodnou dobu řídí Adéla Zubíková ze Ševčíkovy katedry hospodářské a sociální politiky.

Ještě den před volbami fakulta měla na tento post dva kandidáty: ekonoma a dřívějšího člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka a bývalého děkana a tamějšího profesora Zdeňka Chytila. Právě u druhého kandidáta však panovala obava, že v případě jeho vítězství bude fakulta dál pod vlivem Ševčíka, který na fakultě stále učí a vede právě katedru hospodářské a sociální politiky. Byl to Zdeněk Chytil, který se v roce 2022 po prvním funkčním období děkana rozhodl nepokračovat, a vyklidil tak prostor pro Miroslava Ševčíka, aby se „po přestávce“ mohl potřetí stát šéfem fakulty.

Řežábek ale den před konáním voleb odstoupil. Podle interpretace zevnitř fakulty upozornili někteří odborníci na nesrovnalosti v jeho publikační činnosti. Ekonom Jiří Novák z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity ještě před volbou poslal do médií i rektorovi VŠE Dvořákovi dopis, že by měl proběhnout audit článků od uchazečů o post děkana fakulty. Psal o podezření na minimálně čtyři publikace v predátorských časopisech a nakladatelstvích. Řežábek ale tvrdí, že důvod pro stažení jeho kandidatury nemá s jeho publikacemi společného. „Nemám rád tyto hony na čarodějnice, celá věc je výrazně složitější, než to vypadá,“ řekl Respektu Řežábek s tím, že nechce být konkrétnější.

V boji o vedení fakulty tak nakonec zůstal pouze Zdeněk Chytil, který byl děkanem Národohospodářské fakulty v letech 2018–2022 a má formálně na starost udělování profesorských titulů. O tuto pravomoc nicméně fakulta na přelomu března a dubna přišla – Národní akreditační úřad pro vysoké školství jí odebral možnost jmenovat profesory kvůli pochybnostem o kvalitě řízení. Teď prověřuje i udělování docentur a hrozí, že rovněž toto oprávnění Národohospodářská fakulta ztratí.