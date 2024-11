Německé platy v Česku? Spíše se na nás dotáhne Chorvatsko  

„Čtyři roky jsou málo, já potřebuju osm let a bude to. Budeme mít platy jako v Německu, budeme mít univerzity na špičce, budeme mít špičkové firmy a nebudeme žádná montovna,“ prohlásil premiér Petr Fiala při 35. výročí sametové revoluce v Otázkách Václava Moravce. Nešlo o přeřeknutí, ambici o německých platech předseda ODS zopakoval několikrát, ačkoli druhý den pak svůj výrok upřesnil, že nejde o slib, ale o ambici: „Je to jednoduché: když nebudeme mít velké cíle, zůstanou nám tu mzdy jako v Agrofertu. To se možná některým líbí, ale nikam to nevede.“