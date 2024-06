Naše rodina přežila jen díky tomu, jak hrál děda fotbal. Fascinující příběh česko-židovsko-německo-americké rodiny

Kruhy se uzavírají, i ty olympijské. Jen to někdy trvá sto let. V roce 1924 teplický rodák Paul Mahrer na olympiádě v Paříži kličkoval a nahrával v červeno-bíle pruhovaném dresu československé reprezentace. V létě 2024 se hry konají opět v Paříži a trikot Paula Mahrera se vrátil zpět do Prahy. „Scvrknul se. Babi ho asi špatně vyprala,“ usmívá se Alec Mahrer (64), který jej z New Yorku přivezl.