Jedovatá stoka? Tak se říkalo Bílině, náš reportér ale na kánoi viděl něco jiného

Řeka Bílina jednoduše není místem, které by si většina lidí spojovala se sportem či rekreací. Protéká krajinou hnědouhelných dolů, elektráren a chemických továren a v obecném povědomí má pověst špinavé, průmyslové stoky, v níž nic nežije a které je lepší zdaleka se vyhnout. Dlouhou dobu tomu tak skutečně bylo. V posledních desetiletích se však kvalita vody v severočeské řece výrazně zlepšila. K čisté bystřině má stále hodně daleko, už to ale zdaleka není zdraví nebezpečný extrém. Alespoň to tvrdí znalci, kteří se kvalitou vody v českých řekách zabývají.