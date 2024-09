Hněv se stává životním postojem, který otřásá západní společností. Jak mu čelit?

Tento pocit frustrace roste téměř ve všech průmyslových zemích, což doložil výzkum amerického Pew Research Center z počátku letošního roku. Více než 13 tisíc lidí ve dvanácti zemích bylo dotázáno, co si myslí o stavu demokracie ve své vlasti. Výsledek? V devíti zkoumaných zemích spokojenost ve srovnání s rokem 2021 poklesla, v Německu rovnou o jedenáct procentních bodů, a nikde se nezvýšila. Na otázku, co by se mělo změnit, pak téměř všude nejčastější odpověď zněla: Jsou potřeba jiní, lepší politici. Odkud se tato nespokojenost bere?